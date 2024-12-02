شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج استعداد الأهلى لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على برنامج فريقه استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مراناً استشفائياً اليوم، الاثنين، ثم يحصل على راحة من التدريبات غداً الثلاثاء، ويتدرب صباح الأربعاء مراناً خفيفاً قبل السفر لجنوب أفريقيا فى نفس اليوم، على أن يتدرب الأهلى هناك يومى الخميس والجمعة قبل خوض المباراة عصر السبت المقبل.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.