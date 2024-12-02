شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الصباحي للأهلى بعد "نقطة" البنك استعداداً لأورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة، وذلك بعد مواجهة فريق البنك الأهلي أمس فى الدوري الممتاز.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين لشرح بعض النقاط الفنية عن مواجهة أمس.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء البنك الأهلي أمس مرانا استشفائيا وجانبا من التدريبات في الجيم على هامش المران الجماعي. وأدى باقي اللاعبين مرانا بدنيا متنوعا تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس مرانا فنيت متنوعا للثلاثي محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف على هامش المران الجماعي.

واختتم كولر فقرات المران بَاداء اللاعبين لتدريبات فنية وتقسيمة مصغرة بين ثلاث فرق.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.