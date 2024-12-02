شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وغزل المحلة فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، ويبحث الفريقان عن حصد ثلاث نقاط ثمينة لتحسين أوضاعهما فى جدول المسابقة.

ويحتل الزمالك المركز السابع فى جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 3، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات، حقق الفوز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر مثله وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أيضاً.

واستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالموسم الجاري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على سموحة بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام المصري بهدف نظيف، فيما استهل فريق غزل المحلة مشواره في المسابقة بالتعادل سلبياً أمام الإسماعيلي، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين.

ارقام الزمالك وغزل المحلة