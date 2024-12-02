شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يدعم المهدي سليمان بعد إصابته: ألف سلامة عليك يا حبيبي والان مع تفاصيل الخبر

وجه محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة إلى المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وكتب الشناوي عبر حسابه على انستجرام: "ألف سلامة عليك يا حبيبي".



محمد الشناوي

من جهته طمأن المهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، الجماهير المصرية بعد إصابته في مباراة فريقه الماضية بالدوري أمام طلائع الجيش بكسر أسفل عظمة شظية القدم.

وكتب المهدي سليمان، عبر حسابه على موقع "x"، "شكراً من القلب لكل حد بعت لي رسالة أو كلمة دعم أو اتصل، وجودكم فرق معايا جداً، وممتن ليكم أكتر مما تتخيلوا".

من جانبه، كشف محمد الصاوي، طبيب نادي الاتحاد السكندري، "أن إصابة المهدي سليمان حارس الفريق في لقاء طلائع الجيش عبارة عن كسر في أسفل عظمة الشظية، وتم التعامل معها، وعمل جبيرة له فى المستشفى".

وقال الصاوي، خلال تصريحات تليفزيونية، "سنتابع حالة المهدي سليمان في الأسبوع الأول، وحالة الكسر الذي تعرض له، ولم نحدد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن".

وأضاف، "لا نريد الحكم سريعًا على حالة المهدي سليمان، ولكن سنتابع الحالة بالأشعة بصفة مستمرة".

واختتم، "المهدي حارس كبير، وراضٍ بقضاء الله، ونتمنى عودته للملاعب سريعا".