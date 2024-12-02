شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف مقدم عقود اللاعبين المحليين بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

صرف مسئولو النادي الأهلي ، خلال الأيام الماضية، مقدم عقود اللاعبين المحليين بالفريق، بعدما انتهت إدارة النادي من صرف مقدم عقود اللاعبين الأجانب خلال الأيام الماضية، وتكبّدت خزينة الأهلي مبلغا يتراوح من 85 إلى 95 مليون جنيه قيمة مقدم العقود للاعبي الفريق المحليين والأجانب.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

فى سياق آخر، رفض السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني لفريق النادي الأهلي ، فكرة التعاقد مع مهاجمين محليين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، واستبعد فكرة ضم أي لاعب محلي؛ لرغبته فى ضم مهاجمين أجانب لصفوف الأهلي، وتدعيم مركزي رأس الحربة والجناح، باعتبارهما أكثر المراكز المطلوبة تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي المقبل.

واشترط مارسيل كولر على إدارة ناديه أن تقتصر التدعيمات على التعاقد مع لاعبين أجانب سوبر بمعرفته، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، في ظل عدم قناعته بكل الأسماء المطروحة على الساحة المحلية لضم مهاجمين محليين، وتدعيم صفوف الفريق، وطلب التعاقد مع لاعبين أجانب بمواصفات وإمكانيات فنية خاصة، وهو ما لا يتواجد في اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الفترة الحالية.

وارتبط أكثر من اسم محلي بالانتقال إلى صفوف الأهلي، في مقدمتهم محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، ومصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي لاعبي زد، وهو ما تحفظ عليه كولر وطلب أن تقتصر تدعيمات الخط الأمامي على لاعبين أجانب فقط.

ويرغب الأهلي في ضم ثنائي أجنبي في ميركاتو الشتاء، أحدهما مهاجم صريح والثاني جناح، لاسيما وأن هناك مكانا شاغرا في قائمة اللاعبين الأجانب، بخلاف رغبته في إنهاء ارتباطه مع الجنوب إفريقي برسي تاو في يناير وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع مستواه وعدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق وحصوله على راتب سنوي مرتفع.