شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس تثبيت تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تثبيت التشكيل في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

ويأتي تفكير جوميز في تثبيت التشكيل بسبب نقص البدائل المتاحة نتيجة كثرة الإصابات التي تعرض لها الفريق.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: مصطفى الزناري (حمزة المثلوثي )– حسام عبد المجيد – عمر جابر – أحمد فتوح.

خط الوسط: عبد الله السعيد – دونجا – زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – أحمد عبد الرحيم إيشو – مصطفى شلبي.

ويواجه الزمالك غزل المحلة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.