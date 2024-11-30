شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: فهد المسمارى مستمر فى التحدى الليبى.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد جلال المدير الفني لفريق التحدى الليبي، إن فهد المسماري لديه إمكانيات عالية ويشغل مركز صانع الألعاب، مؤكداً أنه ليست لديه صلاحيات للحديث عن مفاوضات نادى الزمالك لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مفسراً ذلك بأن الموضع شائك للغاية.

وأكد جلال، خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أن فهد المسمارى لاعب جيد جداً، ويشغل مركز صانع الألعاب وعمره 20 عاما، لافتاً إلى أن اللاعب لن يرحل عن التحدي الليبي مهما كانت العروض لضمه.

وتحدث جلال عن أزمة إمام عاشور مع الأهلى قائلا: "أنا رشحت إمام عاشور للزمالك، وتوقعت أن يكون له مستقبل كبير، وبالفعل قدم مستوى جيدا بعد توقيعه للزمالك وبعدها انتقل للأهلى لأننا في عصر الاحتراف".

واختتم: "لا أريد أن يسلك إمام عاشور طريق اللاعبين الذين اعتزلوا الكرة مبكراً، وأحيى النادى الأهلى على قراره مع اللاعب، ومحمد الشناوى قائد النادى الأهلي ومنتخب مصر، ولا بد أن تكون كلمته مسموعة وأعتقد أن النجم يكون بسلوكه وتصرفاته".