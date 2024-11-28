يوروبا ليغ: لاتسيو يهدر أول نقطتين وبلباو على المسافة ذاتها منه

الرياص - اسماء السيد - روما : أهدر لاتسيو الإيطالي أول نقطتين بتعادله مع ضيفه لودوغوريتس البلغاري سلبا الخميس، في الجولة الخامسة ضمن النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وسعى لاتسيو الإيطالي متصدر المجموعة الموحدة لمواصلة بدايته المثالية والعلامة الكاملة، إلا أنه أهدر نقطتين في عقر داره ليرفع رصيده إلى 13 نقطة بالتساوي مع أتلتيك بلباو الإسباني الفائز على ضيفه إلفسبورغ السويدي 3 0.

ورغم هذا التعثر، فاز فريق المدرب ماركو باروني في 11 من مبارياته الـ13 الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث تعود خسارته الأخيرة إلى 19 تشرين الاول/أكتوبر أمام يوفنتوس 0 1 في الدوري.

ويقترب لاتسيو من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، علما أنه كان أمام فرصة ذهبية لتحقيق سلسلة من 5 انتصارات تواليا في أوروبا لأول مرة في تاريخه، إلّا أن لودوغوريتس صاحب المركز الـ34 حال دون ذلك.

وحسم بلباو فوزه الرابع في المسابقة قبل نصف الساعة الاول، فافتتح التسجيل بعد 6 دقائق من صافرة البداية بفضل أداما بويرو، قبل أن يضيف الثاني عبر بينيات برادوس اثر تمريرة من نيكو وليامس (24).

وساهم بويرو بالهدف الثالث لفريقه في الشوط الثاني بعدما مرر كرة إلى غوركا غوروسيتا حولها داخل الشباك (53).

وفشل غلطة سراي التركي وأندرلخت البلجيكي في البقاء على المسافة ذاتها من لاتسيو وبلباو، فتعادل الاول مع مضيفه ألكمار الهولندي 1 1، والثاني مع ضيفه بورتو البرتغالي 2 2.

ورفع غلطة سراي وأندرلخت رصيدهما إلى 11 نقطة في المركزين الثالث والرابع تواليا بانتظار نتائج بقية الجولة.

وسحق ليون الفرنسي مضيفه قره باغ الاذربيجاني 4 1، وتقدم للمركز السادس موقتا برصيد 10 نقاط.

وافتتح ليون الذي حقق فوزه الثالث في المسابقة، التسجيل بعد تمريرة أرضية من الغاني إرنست نواماه داخل المنطقة تابعها الجورجي جورج ميكوتادزه من لمسة واحدة بقدمه اليمنى داخل الشباك (15).

وكاد الفريق المضيف أن يدرك التعادل بعد ثلاث دقائق، إلّا أن القائم تصدى لكرة القائد الفرنسي عبدالله زوبير.

وعزز ليون تقدمه في الشوط الثاني بأول أهداف كورنتان توليسو في المسابقة القارية هذا الموسم (63)، قبل أن يضيف البلجيكي ماليك فوفانا الثالث بعد 5 دقائق.

وهو الهدف الثالث لفوفانا في المسابقة، ليتساوى مع زميله المخضرم ألكسندر لاكازيت (33 عاما).

واختتم ميكوتادزه استعراض فريقه بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له بعدما تلاعب بالحارس (68).

وسجل قره باغ هدف الشرف بعد خطأ على البديل المدافع إلفين كافاركولييف داخل المنطقة المحرمة، ليترجم البرازيلي جونينيو ركلة الجزاء التي أكدها حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بنجاح (87).

وفاز فيكتوريا بلزن التشيكي على مضيفه دينامو كييف الأوكراني متذيل الترتيب من دون نقاط 2 1.

وحقق مكابي تل أبيب الاسرائيلي فوزه الأول في المسابقة وجاء على حساب مضيفه بشيكتاش التركي 3 1.

وفشل أر أف أس اللاتفي في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة بعدما تعرض لهزيمته الثالثة أمام ضيفه باوك اليوناني 0 2.