شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس يمنح رئيس البارالمبية الدولية قلادة اللجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية واصطحبه في جولة بالمتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بهيئة استاد القاهرة الدولي وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى مصر، والتي استغرقت عدة أيام، بحضور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

ومنح المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قلادة اللجنة الأولمبية المصرية للبرازيلي أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية التي تقدم لمشاهير الرياضة تقديرا من اللجنة لإسهاماته وجهوده في توسعة مظلة الألعاب البارالمبية على مستوى العالم وإتاحة الفرصة لذوى الهمم لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

وأكد المهندس ياسر إدريس أن زيارة أندرو بارسونز إلى متحف اللجنة الأولمبية المصرية تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية الدولية، مضيفا أن السيد أندرو بارسونز أحدث نهضة شاملة في اللجنة البارالمبية الدولية منذ توليه المسئولية وقد برز هذا في نجاح المنافسات البارالمبية التي أقيمت في باريس خلال أغسطس الماضي.

وفي الإطار ذاته فقد ثّمن أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، الجهود المبذولة في اللجنة الأولمبية المصرية وما شهدته الرياضة المصرية من تطوير في الفترة الأخيرة معبرا عن امتنانه بالتكريم الذي حظي به من جانب المهندس ياسر إدريس ومنحه قلادة اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية استعداده لمزيد من التعاون مع المؤسسات الرياضية المصرية في ذات الشأن من أجل لمواصلة مسيرة النهوض بالرياضة المصرية التي بدأت خلال السنوات الأخيرة وما شهدتها من طفرة إنشائية في البنية التحتية الرياضية بما يعزز من قدرة مصر على استضافة كل الأحداث الرياضية، مشيرا إلى أنه حرص على زيارة مصر لما تمتع به من مكانة كبيرة على الساحة الرياضية الدولية وما تشهده من استقرار رياضي في الفترة الأخيرة في ظل دعم الرياضة اللامحدود من جانب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ووجود المهندس ياسر إدريس على رأس اللجنة الأولمبية المصرية.

وثمن أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للاهتمام بالأبطال البارالمبيين وتهيئة المناخ المناسب لممارسة كل الرياضات، وهو ما انعكس على صعود الكثير منهم منصات التتويج في المحافل الرياضية الدولية.



رئيس البارالمبية الدولية



ادريس و رئيس البارالمبية الدولية