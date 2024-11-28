الامارات | غوارديولا: من الصعب قبول نتيجة مباراة فينورد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، جوسيب غوارديولا، عن صعوبة تقبل التعادل مع فينورد الهولندي 3-3، أول من أمس، في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا. وفرض مانشستر سيتي هيمنته على مجريات اللقاء، وتقدم بثلاثة أهداف نظيفة حتى الدقيقة 75، التي شهدت تقليص فينورد الفارق، قبل أن يسجل هدفين آخرين قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.

وأدت النتيجة إلى تمديد سلسلة سيتي الخالية من الانتصارات إلى ست مباريات.

وقال غوارديولا للموقع الرسمي للنادي: «من الصعب قبول النتيجة.. قدمنا ​​مباراة جيدة، لكن بعد ذلك لم نتمكن من السيطرة على الدقائق الأخيرة.. لم نكن قادرين على الفوز».