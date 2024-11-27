شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس مشاركة رضا سليم أساسياً أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى فى مشاركة المغربى رضا سليم لاعب الفريق أساسيا فى مباراة البنك الأهلى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدورى المصرى.

ولا يشارك رضا سليم مع الأهلى بشكل منتظم، حيث ابتعد عن المشاركة الأساسية قبل أن يظهر بديلا فى آخر مباراتين أمام الاتحاد السكندرى واستاد أبيدجان.

وينتظم التونسى على معلول لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية لفريق خلال الأسبوع المقبل، بعد اقترب من إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى، الذى يخضع له منذ إصابته بقطع في وتر أكيلس، أثناء المشاركة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية ضد الترجي التونسي وابتعد عن الملاعب لمدة أكثر من 6 أشهر.

ومن المنتظر أن يشارك علي معلول في تدريبات الأهلي بشكل تدريجي بدءا من الأسبوع المقبل، على أن يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل قبل منتصف ديسمبر المقبل، بعد الاطمئنان على حالته البدنية وتدرجه في الأحمال البدنية التي سيؤديها في الفترة الأولى من انتظامه في التدريبات لحين الاطمئنان على إصابة وتر أكيلس والتأكد من سلامته التامة.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة البنك الأهلى بالجولة الرابعة للدوري المصري ضمن خطة الحفاظ على اللقب.