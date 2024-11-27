شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا بعد الجولة الأولى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

اعتلى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، صدارة ترتيب المجموعة الرابعة فى دورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره ساجرادا الأنجولى خوض منافسات الجولة الأولى.



ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الجولة الأولى

ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الجولة الأولى

احتل فريق بيراميدز المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بالأهداف على الترجى التونسى صاحب المركز الثانى، فيما جاء ساجرادا الإثيوبى في المركز الثالث وأخيرا فريق دجوليبا في المركز الرابع.

تضم المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا أندية "الترجي، بيراميدز، ساجرادا، دجوليبا" في النسخة الحالية من البطولة.

بيراميدز حقق فوزًا عريضًا على نظيره ساجرادا الأنجولى بنتيجة 5 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق السماوى أول 3 نقاط فى مشواره بدور المجموعات.

فيما اكتسح فريق الترجي التونسي نظيره نادي دجوليبا المالي بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي حماد العقربي.