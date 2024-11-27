شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أندية تبحث عن الانتصار الأول بالدورى المصرى فى الجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بداية الدورى المصرى الممتاز لهذا الموسم صعوبات كبيرة لـ7 أندية، حيث فشلت هذه الأندية في تحقيق أي فوز حتى الآن بعد مرور 3 جولات.

وتنطلق السبت المقبل منافسات الجولة الرابعة من بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساءً أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

وتواجه الأندية التالية صعوبات كبيرة في بداية مشوارها بالدوري حيث لم تحقق أي انتصار في أول 3 جولات وهي: مودرن سبورت، بتروجت، الجونة، زد إف سي، إنبي، البنك الأهلي، وحرس الحدود.

يعكس هذا الأمر صعوبة المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم، وتفاوت المستويات بين الفرق. وتشير هذه النتائج إلى أن هذه الأندية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين أدائها والخروج من هذه الفترة الصعبة.

وشهدت الجولة الثالثة فوز بيراميدز على البنك الأهلي بنتيجة (3-1)، بينما تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري بنتيجة (1-1)، وخسر الزمالك من المصري البورسعيدي بنتيجة (1-0).

مواعيد مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري

السبت 30 نوفمبر

سيراميكا & مودرن سبورت..5 مساء

زد إف سى & حرس الحدود..5 مساء

الاتحاد السكندري & طلائع الجيش ..8 مساء

الأحد 1 ديسمبر

البنك الأهلى & الاهلى..5 مساء

إنبى & الإسماعيلى..8 مساء

سموحة & الجونة..8 مساء

الاثنين 2 ديسمبر

المصري البورسعيدى & بيراميدز..5 مساء

بتروجت & فاركو..5 مساء

غزل المحلة & الزمالك..8 مساء

يشارك في الدوري الممتاز المصري هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".

وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.