شكرا لقرائتكم خبر عن كباكا لاعب منتخب الشباب: المصريين تعودوا على اللعب فى ظروف صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد خالد كباكا لاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2005، على التأهل إلى أمم أفريقيا للشباب 2025، بعد الفوز المثير على نظيره التونسى، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية لدورة شمال إفريقيا.

وقال كباكا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله قاتلنا للنهاية بعشرة لاعبين وحققنا الهدف، واجهنا صعوبات كبيرة لكن كانت لدينا العزيمة والإرادة".

وواصل كباكا: "الاعيبة المصرية تعودت على اللعب في ظروف صعبة، لن أعلق على حكم مباراتنا مع تونس، تحضرنا للبطولة لمدة 14 يوم فقط وهذا انجاز للفريق، وليس المهم حصدلا لقب رجل المباراة ثلاثة مرات لكن الأهم هو الفوز".

وسجل هدف تأهل المنتخب الوطني للشباب أحمد خالد كباكا في الدقيقة 54 من زمن المباراة، رغم النقص العددي لشباب الفراعنة منذ الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وتأهل منتخب مصر للشباب لنهائيات أمم إفريقيا تحت 20 سنة وفى رصيده 7 نقاط، جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا وتونس، بينما توقف رصيد منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا، والخسارة من المغرب ومصر.

وضم تشكيل شباب مصر، "في حراسة المرمى عبد المنعم تامر، والدفاع سيف الدين عصام، أحمد عابدين، عبدالله بستانجى، محمود لبيب، وفي الوسط محمد سمير ، أحمد كباكا، أحمد أشرف، مروان محمود، وفي الهجوم محمد زعلوك، عمرو خالد بيبو".

ودخل منتخب الشباب المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن المنتخب المغربى حسم صدارة التصفيات وكان يتبقى بطاقة واحدة للصعود إلى النهائيات تنافس عليها المنتخبان المصرى والتونسى، قبل أن يحسما الفراعنة.