شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وخسارة الأهلى فى الجولة الـ13 بدورى مرتبط اليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 38-27، على صعيد الجولة الـ 13 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2024- 2025 .

بينما شهدت نفس الجولة فوز البنك الأهلى على الأهلى بنتيجة 27-26 .

ويواصل فريقا الأهلى والزمالك للرجال في كرة اليد خوض مؤجلات دورى المحترفين خلال الفترة الحالية حتى 8 ديسمبر المقبل.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة السادسة ويتبقى لكل فريق 4 مواجهات مؤجلة، حيث يواجه الزمالك نظيره الطيران ويلتقي المعادى مع الأهلى يوم 29 نوفمبر الجارى ضمن مؤجلات الجولة السابعة، فيما يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش ويلتقي الأهلى مع أصحاب الجياد يوم 3 ديسمبر المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة.

ويوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل، يلتقى الزمالك مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقي الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر المقبل.