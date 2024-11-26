شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة جنونية من لاعبى منتخب مصر للشباب بعد التأهل لأمم أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

انفجر لاعبو منتخب مصر للشباب فرحا بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا المقرر اقامتها العام المقبل، عندما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية للمباراة التى جمعت شباب الفراعنة والمنتخب التونسى بفوز المنتخب الوطنى للشباب.

تأهل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، إلى أمم أفريقيا للشباب 2025، بعد الفوز المثير على نظيره التونسى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس فى الجولة الختامية لدورة شمال إفريقيا.سجل هدف تأهل المنتخب الوطنى للشباب أحمد خالد كباكا فى الدقيقة 54 من زمن المباراة، رغم النقص العددى لشباب الفراعنة منذ الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.



وتأهل منتخب مصر للشباب لنهائيات أمم إفريقيا تحت 20 سنة وفى رصيده 7 نقاط، جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا وتونس، بينما توقف رصيد منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا، والخسارة من المغرب ومصر.