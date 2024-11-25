شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر للاعبي المصري: مباراة الزمالك فى الماضي ولا بديل عن الفوز على أنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري ، جلسة خاصة مع اللاعبين، على هامش استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة أمام أنيمبا النيجيري، في انطلاقة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع الفريقين في السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد.

وطالب مدرب المصري لاعبيه بضرورة غلق صفحة مواجهة الزمالك في الدوري، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، والتركيز فقط على المباراة المقبلة أمام أنيمبا.

وشدد علي ماهر على أهمية استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق أول فوز في بداية المشوار بدور المجموعات، وإسعاد الجماهير، خاصة في ظل الدعم الذي يتلقاه الفريق من مجلس إدارة النادي.

يواصل النادي المصري ، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، تدريباته استعداداً لمواجهة أنيمبا النيجيري الأربعاء المقبل، في مستهل مشوار الفريق البورسعيدي بدور المجموعات في الكونفدرالية.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها باستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل السابع والعشرين من نوفمبر.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي " ، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي" ، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

وأسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، عن وقوع النادي المصري في المجموعة الرابعة رفقة نادي الزمالك، أنيمبا النيجري، وبلاك بولز من موزمبيق.