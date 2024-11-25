شكرا لقرائتكم خبر عن درس خصوصي من جوميز لـ ميشالاك فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للزمالك، على منح البولاندى كونراد ميشالاك لاعب الفريق درسا خصوصيا فى كيفية الاستفادة من الفرص التي تتاح له، حيث يرى الجهاز الفني أن ميشالاك لاعب جيد ولكن ينقصه اللمسة الأخيرة وكيفية إنهاء الهجمة التي يقوم بها، وهو ما دفع جوميز للتحدث بشكل خاص مع اللاعب والوقوف على الأخطاء التي يقع فيها، والعمل على علاجها، حيث أكد جوميز لـ ميشالاك رغبته فى الاعتماد عليه، لكن يجب على اللاعب أن يكون أكثر جهدًا وحماسًا ومعالجة أخطائه فى أسرع وقت حتى يضمن فرصة المشاركة مع الفريق.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، صفحة بطولة الدوري المصري "مؤقتاً" بنهاية مباراته مع المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الثالثة للمسابقة؛ من أجل الاستعداد لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.