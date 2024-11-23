شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد مروان عطية لتشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على إعادة مروان عطية للمشاركة أساسياً وقيادة وسط الأهلي فى مباراته القادمة أمام ستاد أبيدجان الثلاثاء المقبل، بعدما فضل إراحته وعدم الدفع به في مباراة الاتحاد السكندري الماضية، خشية تعرضه للإصابة أو الإجهاد، فى ظل الحاجة لجهوده الفترة القادمة من عمر الدوري.

وشارك مروان عطية مع منتخب مصر في مباراة بوتسوانا كاملة، ولم يحصل على الراحة الكافية، لذا فضل كولر استبعاده من المشاركة الأساسية في مباراة زعيم الثغر، على أن يكون متاحا للمشاركة أساسيا في لقاء الفريق الإيفواري الثلاثاء المقبل.

وشارك أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وإمام عاشور أساسيين في مباراة الاتحاد السكندري، فيما تواجد مروان على دكة الاحتياطي، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه مع ضغط المباريات.

ويبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.



الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.



وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.



ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.