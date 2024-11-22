شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يعلن اليوم قائمة الطلائع لمواجهة سموحة وغياب إسلام محارب والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة مساء غداً السبت باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات سموحة ببطولة الدوري وآخرها خسارته من الزمالك بثنائية دون رد؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الموج الأزرق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة بحثاً عن الانتصار الثانى على التوالى لفريقه.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة.

يواصل إسلام محارب لاعب طلائع الجيش الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بسبب الايقاف حيث قررت لجنة المسابقات إيقافه مباراتين بسبب طرده فى الجولة الاولى للدوري فى مباراة المصري البورسعيدى.

وافتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه إسلام محارب فى مباراة غزل المحلة بسبب الإيقاف.

وضع الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى برنامجا بدنيا لتجهيز الوافد الجديد أوجوتشوكو لويس أوجانا مهاجم الفريق للدفع به فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري بعد غيابه عن المباراتين السابقتين أمام المصري ثم غزل المحلة بسبب عدم وصول البطاقة الدولية.