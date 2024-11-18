أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 - 11 - 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 - 11 - 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها تعادل منتخب الشباب مع الجزائر بهدف لمثله فى تصفيات شمال أفريقيا ، الأهلى يقرر تجديد عقد رامى ربيعة لمدة موسمين ، قائمة أبو ريدة تجتمع بالأندية لشرح برنامجها الانتخابى.

منتخب الشباب يتعادل مع الجزائر 1 – 1 فى تصفيات شمال أفريقيا

تعادل منتخب الشباب مع منتخب الجزائر بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

الأهلي يقرر تجديد عقد رامي ربيعة لمدة موسمين

استقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق لمدة موسمين بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة، وكذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

أيمن المزين مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن خلفا لأحمد عبد الرؤوف

قرر مجلس إدارة السكة الحديد مودرن قبول استقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبدالرؤوف وتوجيه الشكر له ولجهازه المعاون عن الفترة الماضية بعد الخسارة التى منى بها الفريق اليوم أمام بروكسى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة من دورى المحترفين ، والتعاقد مع أيمن المزين المدير الفنى السابق للمنصورة لتولى القيادة الفنية للفريق .

مران الأهلي.. كولر يركز على الجوانب الخططية ويجتمع مع معاونيه

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

بعد الفوز بالتزكية.. قائمة أبو ريدة تجتمع بالأندية لشرح برنامجها الانتخابى

تعقد قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو مجلس الفيفا، اجتماعات مع أندية الجمعية العمومية خلال الأيام المقبلة لشرح برنامجها الانتخابى رغم تأكد فوز القائمة فى انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية بعد غلق باب الترشح أمس وعدم تقدم أى قائمة أخرى لخوض السباق الانتخابى.

إمام عاشور جاهز لتدعيم الأهلي في مباراة الاتحاد بعد إجهاد الخلفية

اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية إمام عاشور للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

فرجاني ساسي يترقب حكم المحكمة الرياضية في قضيته ضد الزمالك

يترقب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب فريق الزمالك السابق، صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية لتأييد أحقيته فى الحصول على 700 ألف يورو قيمة مستحقات مالية متأخرة.

ضحكة فتوح تخطف الأنظار فى أول تدريب للزمالك بعد انتهاء أزمته

خطفت ضحة أحمد فتوح لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأنظار فى أول تدريب للاعب بعد انتهاء الأزمة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وتسببت في ابتعاده عن الملاعب.

أحمد سامى يخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر فى الأنف

خضع مدافع نادي بيراميدز أحمد سامي لعملية بعدما تعرض لكسر في الأنف خلال مباراة الفريق الودية والتي جرت أمام نادي الجونة استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.

حسام المندوه: نقل محمد طارق عضو مجلس الزمالك للعناية المركزة بعد حريق منزله

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك عن الحالة الصحية لمحمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والذى يرقد فى المستشفى بعد تعرض منزله لحريق أمس وفقًا لما ذكرته قناة الزمالك.

المدير الفنى لمنتخب اليد يحضر مباراة الأهلى والزمالك فى دورى المحترفين

حرص خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد حضور قمة دورى محترفى كرة اليد المؤجلة من الجولة الثالثة للموسم المحلى 2024-2025 ، بين الأهلى و الزمالك فى الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الثامنة مساء اليوم ، بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء.

المقاولون يهزم السويس بهدف وبروكسى يفوز على السكة 2-1 بدورى المحترفين

أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة الثامنة من دورى المحترفين عن تعادل طنطا والقناة سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد طنطا ليرتفع رصيد الأول إلى 6 نقاط ، بينما رفع رصيد أبناء القناة إلى 12 نقطة .