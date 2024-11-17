مشوار فريق مسار فى دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية قبل لقاء الجيش الملكى

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مسار للكرة النسائية فى التأهل لدور نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية فى أول مشاركة له تاريخيا، ليصبح أول فريق مصرى للكرة النسائية يصل إلى هذا الدور.

مشاركة أولى

وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مراتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.

مشوار مسار فى دوري أبطال أفريقيا

استهل فريق مسار مشواره فى البطولة بالوقوع فى المجموعة الثانية، التى بدأها بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب بهدف نظيف فى الجولة الأولى، ثم التعادل مع إيدو كوينز الغيني بدون أهداف فى الجولة الثانية، ثم الفوز على فريق البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف.

واحتل فريق مسار المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف إيدو كوينز الغيني الذى تصدر المجموعة بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، فيما فيما احتل صن داونز المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا تذيل المجموعة فريق البنك التجاري الإثيوبي بدون نقاط.

مواجهات نصف النهائى

ويلتقى فريق مسار ثاني المجموعة الثانية مع الجيش الملكي متصدر المجموعة الأولى في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا للكرة النسائية، بينما يواجه مازيمبي الكونغولى ثاني المجموعة الأولى مع إيدو كوينز الغيني متصدر المجموعة الثانية.