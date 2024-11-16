شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق رامي ربيعة بمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص لحاق رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى بمباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها رامى ربيعة مدافع الأهلى إصابته بثقل يرتقى لدرجة الشد البسيط فى العضلة الضامة تعرض له فى مباراة زد إف سى الأخيرة بالدوري المصري.

ويواصل رامى ربيعة تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة والذى تسبب فى غيابه عن مباراتى منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.