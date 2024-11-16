شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكاليف تعاقد الأهلي نهائياً مع يحيى عطية الله بعد قرار كولر والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة إجراءات شراء عقد المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق نهائياً من نادي سوتشي الروسي، بعدما طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بقاء اللاعب نهائياً عقب انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الجاري من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

وظهر الدولي المغربي بشكل جيد مع الأهلي الفترة الماضية بشكل جعل الجميع داخل النادي، وفي مقدمتهم مارسيل كولر الذى يُطالب بشرائه نهائياً، لاسيما بعد صعوبة عودة الدولي التونسي علي معلول للمشاركة مع الفريق بسبب الإصابة الطويلة التي يعاني منها اللاعب بقطع في وتر أكيلس والتي أبعدته عن قائمة الفريق للموسم الجديد، وإن كانت هناك فرصة لقيده في يناير لكن الفرصة صعبة.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.