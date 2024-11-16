شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحفظ على ضم صفقات محلية للأهلي خلال ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

أبدى السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، تحفّظه على ضم أي لاعب مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحاً لمسئولى النادي أن اللاعبين المصريين المعروضين عليه ليسوا أفضل ممن يتواجدون في الفريق، وشهدت الفترة الماضية ترشيحات من جانب إدارة الإسكاوتنج ولجنة التخطيط لأكثر من لاعب مصرى للانضمام للفريق في انتقالات يناير المقبلة، لكن المدرب السويسري أبدى تحفّظه على هؤلاء اللاعبين، مُفضلاً ضم لاعبين أجانب أفضل من المعروضين.

وقال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي لن تترك الحرية المُطلقة للمدير الفني من أجل تحديد صفقات الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن النادي سيتدخل في هذا الأمر وسيضم لاعبين مصريين أو أجانب إذا تم الاتفاق عليهم من جانب إدارة الإسكاوتنج أو لجنة التخطيط، لأن رؤية كولر قد تكون غير دقيقة فى بعض الصفقات، مثلما حدث ورفض أكثر من لاعب ثبت بعد ذلك أنهم أصحاب قدرات فنية عالية.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.