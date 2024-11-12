شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم أبطال مصر لكرة السرعة الفائزين ببطولة العالم بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أبطال مصر لكرة السرعة الحائزين على بطولة العالم الـ 34 كبار وناشئين فى البطولة التى استضافتها مدينة اسطنبول بتركيا خلال الفترة من 25 أكتوبرإلى 31 أكتوبر 2023، وذلك بمشاركة أكثر من 130 لاعبا ولاعبة يمثلون أكثر من 10 دول.

جاء التكريم في مركز التعليم المدني بالجزيرة، في حضور مسؤلين بوزاره الشباب والرياضة، وفى حضور كل من النائب أحمد الخطيب رئيس اتحاد كرة السرعة، والدكتورة حنان عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة وأعضاء الاتحاد المصري لكرة السرعة واللاعبين.

وكرم وزير الرياضة كلا من: على جمعة المدير الفني للمنتخبات المصرية، والدكتورة رضوى سليمان الشرقاوي مدرب العام، وخالد كامل المدرب، وسارة نشأت محمد إداري المنتخب واللاعبين:

١-عمر شريف محروس.. الأول سولو رجال

٢- سلمي بسام محمد.. الأول سولو إنسات

٣- حازم ياسر المهدي.. الأول فردي رجال

٤- ندي خالد السفري الاول فردي إنسان

٥- نادر صفا متولي الأول زوجي مختلط

٦- منة الله محمد الحديدي.. الأول زوجي مختلط

٧- ندى أحمد سلامة.. الأول زوجي آنسات

٨- سلمي محمد عبدالله.. الأول زوجي آنسات

٩- محمد أسامة عبدالله.. الأول زوجي رجال

١٠- عمر نجاح سيد المطراوي.. الأول زوجي رجال

١١- ميار أشرف رمضان.. الأول تتابع مختلط

١٢- محمد إبراهيم ناجي.. الأول تتابع مختلط

١٣- حبيبية سامح محمود.. الأول تتابع مختلط

١٤-علاء عادل إمام

١٥- وسيم أشرف السيد.. الثاني سولو رجال

١٦- خديجة عمرو غانم.. الأول سولو ناشين

١٧- علا عبد العظيم المنشاوي.. الأول فردي ناشئات

١٨- يوسف رامي احمد جلال.. الأول سولو ناشين

١٩-سيف إيهاب وحيد الدين.. الأول فردي ناشين

وفى ختام التكريم أثنى الدكتور أشرف صبحي بأداء الاتحاد تحت قيادة النائب أحمد الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة.

ومن جانبه وجه أحمد الخطيب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لأبطال مصر في اللعبة، مضيفا أن مثل هذا التكريم يمثل دعما معنويا كبيرا لأبطال مصر في الفتره القادمة، وتحقيق المزيد من البطولات القارية.

وأشار الخطيب أن هدف الاتحاد من الوهلة الأولى هو نشر اللعبة داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن الاتحاد لن يبخل بأي دعم سواء مادي أو معنوي للاعبين وخروج أبطال جدد يرفعون راية مصر في المحافل الدولية المختلفة.