شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يطالب الأهلي بتحديد ممثل للنادي وأسطورة لحضور قرعة مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطلب فيه الأخير تحديد ممُثل النادي الذي سيحضر قرعة بطولة كأس العالم للأندية حيث تقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل بمدينة ميامي الأمريكية ، فيما ستقام البطولة مننتصف يونيو 2025.

وطلب فيفا من النادي الأهلي تحديد هوية مُمثلي النادي في القرعة ويرغب الاتحاد الدولي في حضور رئيس النادي أو من يُمثّله بجانب أحد أساطير الأهلي عبر تاريخه فعاليات القرعة التي تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والواحدة ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 ديسمبر.

وجاءت قائمة الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025 كالتالي..

أفريقيا: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي

أوروبا: تشيلسي الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، بايرن ميونخ الألماني، بوروسيا دورتموند الألماني، بورتو البرتغالي، بنفيكا البرتغالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريد بول سالزبورج النمساوي.

آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

أمريكا الشمالية: مونتيري المكسيكي، سياتل ساوندرز الأمريكي، كلوب ليون المكسيكي، باتشوكا المكسيكي، إنتر ميامي الأمريكي.

أمريكا الجنوبية: بالميراس البرازيلي، فلامينجو البرازيلي، فلومينينسي البرازيلي، ريفر بليت الأرجنتيني، بوكا جونيورز الأرجنتيني.

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

موعد كأس العالم للأندية 2025

تقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وتقام كل أربع سنوات.