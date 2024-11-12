شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يكثف استعداداته لمواجهة نظيره المغربى فى تصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، تدريباته اليوم الإثنين استعدادًا لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر المقبل والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتحتضن مدينة السويس مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التي تم إسنادها من اتحاد شمال أفريقيا لمصر، فى الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر المقبل.

ورفع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، درجة الاستعداد القصوى للتحضير لمواجهة نظيره المغربي في افتتاحية تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس أمم القارة السمراء لمرحلتهم السنية، والمحدد موعد إقامتها الخميس المقبل، باستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية.

وكان البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 وريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وموسيس مدرب الحراس، أشرفوا على المران المسائي اليوم الإثنين، بالملعب الرئيسي الذي يحتضن اللقاء بوجود كل من عبد المنعم تامر وأحمد عبد الوهاب وحازم جمال ومحمد المنشاوي لحراسة المرمى وعبدالله وستنجي ومعتز محمد وأحمد عابدين وزياد خالد ومحمد سمير ومهاب سامي ومحمود لبيب" الدفاع" سليم طلب وسيف عصام وأحمد وحيد وفارس خالد ومروان محمود ومحمد السيد وأحمد خالد كباكا "الوسط" وعمر خالد بيبو ومهند محمد وعمر خضر وحسام حسن وأحمد عبد الفتاح شرف ومحمد زعلوك وعمر فتحي عموري "الهجوم" واستغرق المران 90 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين.