شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الزمالك والنصر الليبى فى مهرجان اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى مهرجان اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بعدما تولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة .

تقام مباراة اعتزال خالد حسين بين النصر الليبى والزمالك، فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، لاسيما وأنه من المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية.

على الجانب الآخر، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت 23 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الجولة الثالثة للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.