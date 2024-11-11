شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يتواصل مع علي معلول لتحديد موعد ظهوره فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى على التواصل مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية للمارد الاحمر خلال الفترة المقبلة.

ينتظم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية خلال أسبوعين، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن يشارك في المران الجماعي نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي ويغيب عن الأهلي منذ تلك اللحظة وأجرى عملية جراحية ويؤدي برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي.

وطالبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من الجهاز الإداري والفني للفريق بعدم الحديث عن علي معلول لاعب الفريق، والذي تم تصعيد الحديث عنه الفترة الأخيرة بشأن مستقبله ورحيله عن النادي بنهاية عقده آخر الموسم الجاري.

وأبدت لجنة التخطيط للكرة استياءها من الحديث المُستمر عن مستقبل علي معلول مؤخراً من قبل بعض مسئولى الجهاز الإداري للفريق، الأمر الذي تسبب في جدل و"لغط" داخل الشارع الكروي الأهلاوي.

كلف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر ، بعض لاعبى الفريق الذين لا يشاركون باستمرار بأداء تدريبات بدنية فى فترة الإجازة التي يحصل عليها اللاعبون فى الوقت الراهن، قبل عودة التدريبات فى 14 نوفمبر الجاري، ضمن البرنامج المعد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بشكل قوى لمباراة الاتحاد السكندري.

ويرغب كولر فى رفع كفاءة بدلاء الأهلي البدنية وأداء برنامج بدني يتم توزيعه على اللاعبين من قبل أندرياس أندويا مخطط الأحمال، من أجل استعادة جزء من اللياقة البدنية قبل عودة التدريبات والتي ستشهد التركيز على الارتقاء بالجانب البدني ورفع الحمل البدني للاعبين.

ومنح كولر لاعبي الاهلى راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد إف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.