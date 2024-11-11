شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يغلق الباب أمام الإغراءات السعودية ويرفض 60 مليون جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أبلغ وكيل أعماله دينو لا مبرتي برفض العروض التي وصلته مؤخراً من أندية خارجية وتحديداً من السعودية للتعاقد معه.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "رغم أن دينو أكد للمدرب السويسري أن أكثر من نادي سعودي أبدى رغبته في التعاقد مع كولر بمبالغ مُغرية للغاية تزيد عن 6 أضعاف ما يحصل عليه المدير الفني في الأهلي إلا أن كولر رفض وأكد لوكيل أعماله إنه يرغب في مواصلة نجاحاته مع الأهلي على جميع الأصعدة.

وقال محمد الليثى " أحد المقربين من كولر أن أحد العروض السعودية وصلت قيمته إلى مليون و200 ألف دولار شهرياً _ أي 60 مليون جنيه مصري تقريباً_ للمدير الفني فقط ، بخلاف جهازه المعاون لكن كولر الذي يتقاضى 220 ألف دولار شهرياً مع الأهلي رفض الإغراءات السعودية ".

على صعيد متصل ، حدد الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخميس المقبل 14 نوفمبر موعداً لعودة التدريبات الجماعية باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلى لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد اف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.