شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة: رئيس رابطة الدوري الإسباني يشارك فى اجتماع الروابط بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الاجتماع السنوي لروابط الأندية المحترفة التي تستضيفه مصر، مشاركة عدد من رؤساء روابط الأندية بمختلف الدول ويأتي على رأسهم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الدوري الإسباني، والمدير التنفيذي لاتحاد روابط المحترفين بالكرة النسائية، بالأضافة إلى رؤساء روابط عدد من الدول مثل اليونان والتشيك وأمريكا .

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة، تنظيم الاجتماع السنوى لرابطة الأندية العالمية بمنطقة الأهرامات في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الجارى.

وكان أعلن اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في القاهرة، مصر.

سيجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات.

وسيشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.

وجاء اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة الاجتماع، للتأثير المتزايد لرابطة الأندية المصرية المحترفة في عالم كرة القدم والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية.