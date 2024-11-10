شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف سر اختيار حسام حسن للشناوى رغم الاستقرار مُسبقا على إراحته والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن سر اختيار حسام حسن المدير الفنى للمنتخب لـ محمد الشناوى فى معسكر مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أفريقيا رغم وجود نية مُسبقة من الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بإراحة الحارس الدولي، واستكمال المهمة بثلاثي الحراس محمد عواد والمهدى سليمان ومصطفى شوبير.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "حسام حسن فضّل وجود الشناوي فى المنتخب لينال شرف الكابتن خلال المواجهتين فى هذا المعسكر فى ظل غياب أكثر من لاعب عن المنتخب أبرزهم محمد صلاح قائد الفريق القومي، متوقعاً أن يدفع حسام حسن بـ الشناوي ليحمل "شارة" الكابتن.

ينطلق اليوم، الأحد، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة (المغرب 2025) وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

‏‎كان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته السابقة بالتصفيات ومع ذلك، وتسعى الجماهير المصرية إلى متابعة منتخبها في هاتين المباراتين لتأكيد الصدارة وحصد العلامة الكاملة.

وينوي حسام حسن منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في هاتين المُباراتين مُستغلاً غياب بعض اللاعبين، فى مقدمتهم محمد صلاح نجم المنتحب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي الذي قرر حسام حسن إراحته من المباراتين بسبب معاناته من إجهاد نتيجة مشاركاته الأخيرة مع ناديه الإنجليزي، كما أن مباراة كاب فيردي ستقام على ملعب ترتان ويخشى جهاز المنتخب من تأثير هذا الملعب سلباً على "ركبة" محمد صلاح.