شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إجراءات تعديل عقد مصطفى شوبير والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على تعديل عقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بعد الأداء الجيد الذي ظهر به، حينما دافع عن عرين الفريق طوال الفترة الماضية.

وتنوي لجنة التخطيط حسم ملف تجديد وتعديل عقود بعض لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل الانتهاء من هذا الملف المهم، ويُعد مصطفى شوبير، صاحب الـ24 عاماً، أحد أبرز لاعبي الفريق الذين ترغب اللجنة فى تعديل وتمديد عقودهم بما يتناسب مع حجم عطائهم الفترة الماضية.

وقال مصدر في الأهلي ، إن لجنة التخطيط للكرة تنوي رفع عقد مصطفى شوبير بشكل جيد، وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة من خلال الجلسات التي ستتم بين الحارس ومسئولى النادي، مُشيراً إلى أن النادي سيحاول حسم هذه الملفات الفترة المقبلة، سواء بالنسبة لمصطفى شوبير أو لباقي اللاعبين الذين اوشكت عقودهم على الانتهاء، وفي مقدمتهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.