شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر الفراعنة اليوم استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم، الأحد، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة (المغرب 2025) وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

‏‎كان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته السابقة بالتصفيات ومع ذلك، وتسعى الجماهير المصرية إلى متابعة منتخبها في هاتين المباراتين لتأكيد الصدارة وحصد العلامة الكاملة.

وينوي حسام حسن منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في هاتين المُباراتين مُستغلاً غياب بعض اللاعبين، فى مقدمتهم محمد صلاح نجم المنتحب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي الذي قرر حسام حسن إراحته من المباراتين بسبب معاناته من إجهاد نتيجة مشاركاته الأخيرة مع ناديه الإنجليزي، كما أن مباراة كاب فيردي ستقام على ملعب ترتان ويخشى جهاز المنتخب من تأثير هذا الملعب سلباً على "ركبة" محمد صلاح.

ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي غيابات كثيرة، فى مقدمتها ثنائي الأهلي رامي ربيعة وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، وخالد صبحى مدافع المصري البورسعيدى، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بسبب الإصابة، بجانب إيقاف الثنائى محمود تريزيجيه ومروان عطية لمدة مباراة واحدة.