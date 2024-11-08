شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام عين شمس" تنظم ندوة عن صناعة محتوى الإعلام الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس ندوة عن "صناعة محتوى الإعلام الرياضي" بحضور الصحفي محمد عراقي رئيس قسم الرياضة في الخليج 365، ومدير الإعلام باتحاد الكرة المصري، والمنسق الإعلامي لشركة تذكرتي، ومدير المحتوى الرياضي بقناة الحياة.

ورحبت دكتور هبة شاهين في بداية الندوة بالصحفي محمد عراقي، خريج قسم علوم الاتصال والإعلام بآداب عين شمس، والذى يعد مثالا للسعى على مدار سنوات لتحقيق التميز في مجال الإعلام الرياضى.

ووضح محمد عراقي أهمية الصحافة التي تمثل الأساس لكافة التخصصات الإعلامية، مضيفًا ضرورة أن يكون الصحفي دائم البحث والإطلاع عن كل ما هو جديد فى مجال تخصصه، وبصفة خاصة فى مجال الصحافة الرياضية ليكون قادرًا على الكتابة بشكل احترافي من خلال الثقافة التخصصية في مجال معين.

وأكد العراقي علي ضرورة أن يتعلم الصحفي الانضباط، والسعى لتطوير اللغة بما يجعله مميزًا في مجاله، وضرورة تحقيق علاقات مميزة مع المصادر فى مختلف المواقع بالداخل والخارج بما يمكن الصحفى من تحقيق السبق والتأكد من مصادر معلوماته من أكثر من مصدر واوضح أن لا مجال للوساطة فى العمل الإعلامي الاحترافى الذى يعتمد على الكفاءة الذاتية والدراسة العلمية والخبرة المكتسبة فى المجال.

كما ودعا الطلاب للاستفادة من فترة الدراسة فى التدريب العملى واكتساب الخبرات ليكونوا مؤهلين لسوق العمل واطلعهم على الجديد فى مجال المواقع الصحفية الناشئة ليتمكنوا من اكتساب فرص التدريب العملى.

وفي ختام الندوة كرمت دكتور هبة شاهين الصحفي محمد عراقي تقديرًا لجهوده المتميزة فى مجال الإعلام الرياضى، اهدى محمد عراقى قميص منتخب مصر لكلية الإعلام.

وكان ذلك تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف أ.د. هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، وأ.د. سلوى سليمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.