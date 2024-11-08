شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الاهلى راحة 7 أيام قبل مواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد اف سى وذلك بسبب الاجندة الدولية حيث يخوض منتخب مباراتين وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

يستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

حقق فريق الاهلى فوزًا مهمًا على فريق زد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة العاشرة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من عمر كمال عبد الواحد، ليحولها بتسديدة أرضية قوية إلى شباك علي لطفي حارس مرمى زد.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى. في المقابل، تعادل فريق زد في مباراته الأولى مع الجونة سلبًا 0-0.

بهذا الفوز، تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط من مباراتين.