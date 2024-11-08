شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة ضيفا على المصرى والمقاولون مع مودرن سبورت.. وزد أمام بسيون بالكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة السادسة من دورى الكرة النسائية بـ3 مواجهات قوية بين المقاولون العرب ومودرن سبورت، المصرى ووادى دجلة، وزد مع اتحاد بسيون، بالإضافة إلى مواجهة الأهلى مع الاتحاد السكندرى.

يستقبل فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط، فريق مودرن سبورت صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط، في مباراة يبحث خلالها الفريقان عن النقاط الثلاثة من أجل تحسين وضعهم في جدول الترتيب.

ويحل فريق وادى دجلة القابع في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، ضيفا ثقيلا على المصرى صاحب المركز الأخير بدون نقاط بعد الهزيمة في 3 مواجهات لعبها حتى الآن، ويأمل فريق دجلة في العودة بالنقاط الثلاثة من أجل مواصلة المنافسة وتضييق النقاط مع فرق المقدمة، في حين يسعى المصرى لتحقيق أول نقاطه هذا الموسم.

ويستقبل فريق زد صاحب المركز السادس برصيد 9 نقاط، فريق اتحاد بسيون القابع في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل و4 هزائم، وستكون مهمة زد سهلة نسبية في حصد النقاط الثلاثة لمواصلة التقدم في جدول الدورى، بينما يمنى فريق اتحاد بسيون في العودة بنتيجة إيجابية.