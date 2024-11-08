شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لسيراميكا فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

قرر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، دخول الفريق معسكر مغلق فى القاهرة اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة سيراميكا غد السبت على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى nile.

ويسعى حمد إبراهيم لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين وتحفيظهم خطة إيقاف خطورة سيراميكا وتحقيق الفوز الأول وحصد النقاط الثلاثة بعدما ظهر الفريق بشكل جيد أمام غزل المحلة في الجولة الأولى.

ومن جانبه، عقد علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلى، جلسة مع لاعبي الفريق، أشاد خلالها بأداء اللاعبين في مباراة غزل المحلة، التي أقيمت السبت الماضي، على استاد الإسماعيلية، في انطلاقة مسابقة الدوري الممتاز، وطالبهم بضرورة استكمال هذا الأداء خلال المباريات المقبلة.

وشدد رئيس قطاع الكرة بالنادي، على أن ظاهرة إهدار الفرص التي ظهر عليها اللاعبين في مباراة غزل المحلة، غير مقلقة خاصة أن الفريق هدد مرمى الخصم كثيرا، مما يعني أنه كان أكثر شراسة، موضحا أن تلك الظاهرة ستنتهي بمزيد من التركيز في إنهاء الهجمات.