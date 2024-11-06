شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يراقب الجولة الثانية من الدوري قبل إعلان قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

يراقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسن، مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري، التي تنطلق غدا الخميس، قبل إعلان قائمة المنتخب النهائية لمعسكر نوفمبر الجاري، والذى يخوض من خلاله مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات إفريقيا.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة معسكر شهر نوفمبر بعد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز يوم 8 أو 9 نوفمبر، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما 15 و 19 نوفمبر من الشهر الجاري.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الإعلان عن قائمة أسماء المنتخب من أجل الاطمئنان على سلامة وجاهزية اللاعبين المختارين للمعسكر إلى جانب منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة للتألق في الدوري تمهيدًا لاختيارهم للمعسكر.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، انطلاق معسكر الفراعنة المقبل 10 نوفمبر استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا فى الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم 2025 بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمواجهة الرأس الأخضر ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

‏‎وضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.