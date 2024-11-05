شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستغل توقف الدوري فى تجهيز أشرف داري من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يحاول الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بقيادة أحمد جاب الله، استغلال فترة التوقف الدولي بعد مباراة زد الخميس المقبل من أجل تجهيز المغربي أشرف داري مدافع الفريق، والذي يغيب عن المشاركة بسبب تكرار إصابته بالتواء فى الكاحل، تعرضه له خلال تواجده فى معسكر منتخب المغرب فى شهر سبتمبر الماضي، وعطل انطلاقته مع الفريق الأحمر.

وتكررت شكوى أشرف داري من الإصابة في التواء بالكاحل 3 مرات، بداية من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب المغرب ثم تجددت الإصابة قبل السوبر الأفريقي، ثم تكررت للمرة الثالثة قبل مباراة سيراميكا في الدوري ورغم مشاركته في مباراة العين الإماراتي بكأس الانتركونتيننتال بدون أية شكوى.

وتجددت إصابة داري بسبب استعجال الجهاز الطبي في الدفع به للمشاركة في التدريبات الجماعية، حيث شعر اللاعب بآلام جديدة في الكاحل، ولكن يحاول الجهاز الفني استغلال فترة توقف الدوري لتكون فرصة سانحة في تجهيز اللاعب طبيا وبدنيا ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق.

ويعاني الأهلي من نقص في قلب الدفاع في الفترة الأخيرة، في ظل إصابة ياسر إبراهيم خلال مشاركته في مباراة العين الإماراتي ، وإصابة أشرف داري، بخلاف عدم قدرة يوسف أيمن على تقديم أوراق اعتماده، الأمر الذي دفع الجهاز الفني للاعتماد على خالد عبد الفتاح في هذا المركز للعب بجوار رامي ربيعة.

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

ويأمل كولر تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الأهلي فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.