شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يبدأ خطة تحصين وسام أبو على من العروض الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادى الاهلى تنفيذ خطة تحصين الفلطسينى وسام أبو على مهاجم الفريق، بما يتناسب مع مجهوداته فى الفترة الأخيرة، حيث استقرت الإدارة الحمراء على تعديل القيمة المادية في عقد اللاعب وتمديده، ويأتي هذا القرار من إدارة الأهلى تقديراً لدور المهاجم الفلسطينى مع الفريق، لاسيما أن اللاعب أصبح فى دائرة الاهتمام الاوروبى بغية رحيله عن القلعة الحمراء، ولكنه يلتزم الصمت تنفيذاً لرغبة الإدارة بالبقاء داخل التتش للحاجة لجهوده.

بدأ الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الأهلي، رحلة الدفاع عن لقب هداف الدوري المصري بتسجيل ثنائية في مرمى سيراميكا ، وحقق وسام أبو علي لقب هداف الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 18 هدفا وأصبح أول فلسطيني يحقق هذا اللقب، علما بأنه سجل هذا الرقم بعد انتقاله للأحمر في النصف الثاني من الموسم، في يناير الماضي، قادما من نادي سيريوس السويدي.

وأكد مصدر في الأهلي أن النادى لم يتلق عروضاً رسمية من أي دوريات خارجية لضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر، إن ما تردد عن وصول عروض رسمية لضم وسام أبو علي غير صحيح، مضيفا، "قد يكون اللاعب محط اهتمام أندية أوروبية من ألمانيا أو غيرها، خاصة أنه يقدم عروضا رائعة مع الأهلي، كما أنه انضم للأهلي في يناير الماضي قادماً من أوروبا، وتحديداً من نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، ما يعني امتلاكه رصيدا كرويا لدى بعض الأندية ووكلاء اللاعبين فى أوروبا".

وشدد المصدر على أن رحيل وسام أبو علي الفترة الحالية سيكون صعبا للغاية، لأن الأهلي وجد ضالته أخيراً في مهاجم مُتكامل بنسبة كبيرة للغاية، وسيكون من الصعب تعويضه، ولكن بالتأكيد باب النادي مفتوح لأي عرض رسمي يصل لضم اللاعب الفلسطيني لاتخاذ قرار رسمي فى مصلحة اللاعب والنادي.

يواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.