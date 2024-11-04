الامارات | «ريبلز رومانس» يصنع التاريخ في سباق «بريدرز كب تيرف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز جواد «غودولفين» «ريبلز رومانس» بسباق «بريدرز كب تيرف» الأميركي، المصنف ضمن الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وامتد لمسافة 2400 متر عشبي.

وتمكن الجواد، البالغ ست سنوات، فجر أمس، من تكرار الإنجاز الذي حققه عام 2022، والفوز بلقب السباق الذي أقيم على مضمار «ديل مار».

وبات «ريبلز رومانس»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، أول حصان في تاريخ سباق «بريدرز كب تيرف» ينجح في استعادة اللقب، والفوز بنسختين غير متتاليتين، والانضمام إلى السجلات الذهبية للسباق الذي يعود تاريخ انطلاقته لعام 1984، إضافة إلى كونه ثالث حصان يحقق اللقب مرتين، بعد الجواد الإيرلندي «هاي شابارال» بطل الثنائية على التوالي في نسختي 2002 و2003، والأميركي «كاندويت» المتوج باللقب عامي 2008 و2009.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة «ريبلز رومانس» لتخطي تحدي البوابة الخارجية، والانطلاق بسرعة للحاق بركب خيول المقدمة، وشغل المركز الرابع، قبل أن يتقدم تدريجياً لشغل المركز الثاني، ومن ثم إطلاق العنان لقدراته عند دخول المسار المستقيم لمضمار «ديل مار»، والانقضاض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و26 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، بفارق «رقبة» عن صاحب المركز الثاني الجواد الياباني «روشام بارك»، بإشراف المدرب هيروياسو تاناكا، وقيادة الفارس كريستوف لومير.

وعلق مدير عام «غودولفين» في المملكة المتحدة ودبي، هيو أندرسون، على الإنجاز الذي تحقق بقوله: «لدينا ثقة كبيرة بـ(ريبلز رومانس)، وبأنه أحد عظماء الخيول في (غودولفين)، بعدما تمكن من الفوز في عدد من القارات حول العالم، قبل أن يعود ويكرر فوزه مجدداً في (بريدرز كب تيرف) في إنجازٍ جديد على صعيد السجلات التاريخية للسباق الأميركي العريق».

وأوضح في تصريحات صحافية: «يجسد ()ريبلز رومانس مثالاً كلاسيكياً لطبيعة وأهداف فريق (غودولفين)، بعد أن تمكن الجواد من الفوز في سباقات التصنيف الرفيع في كل من أوروبا وآسيا ودبي».