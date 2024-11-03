شكرا لقرائتكم خبر عن "الدولى للرماية" يمنح حازم حسنى الوسام الذهبى رقم 42 فى تاريخ الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو الاتحاد الدولي للرماية على تكريم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية خلال حفل ختام بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، والتي استضافتها مصر، على مدار الأسبوع الماضي بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وقام جون فرانسوا، رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية FITASC، و بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، بمنح اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري وسام الميدالية الذهبية.

وأكد جون فرانسوا على أن هذا التكريم هو أعلى وسام يقوم الاتحاد الدولي بمنحه للقادة المؤثرين في تاريخ اللعبة، مشيرا إلى أن اللواء حازم حسني استحق هذا التكريم، نظرا لجهوده الكبيرة في نشر وتطوير رياضة الرماية في مصر وأفريقيا.

في حين أوضح بيرو دوناتو أن هذا التكريم مستحق لما قدمه حازم حسني لأسرة الرماية على مستوى العالم، لافتا إلى أنه الأغلى في تاريخ الاتحاد الدولي، حيث يعتبر حازم حسني هو الشخصية المؤثرة رقم 42 التي تحصل على هذا التكريم خلال أكثر من مائة عام منذ تأسيس الاتحاد.

يذكر أن البطولة كانت تمثل تحدياً كبيراً للاتحاد الأفريقي للرماية، حيث استضاف 300 رامٍ ورامية من 19 دولة، بخلاف كأس أفريقيا العاشرة، وبطولة الجائزة الكبري، التي أقيمت على هامش بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وشهدت منافسات قوية للغاية.