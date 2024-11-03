شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. مران مفتوح لمنتخب الناشئين مواليد 2008 استعدادا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تقرر فتح مران منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 للإعلام بقيادة أحمد الكاس، للحديث عن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا، واستقر الكاس على المران المفتوح غدًا لجميع وسائل الإعلام الساعة 3 عصرا في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

ودخل منتخب مصر معسكرا مغلقا بالقاهرة، استعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في نوفمبر المقبل ، وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبدالعال، أدهم فريد، أدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، عبدالعزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

يقام المعسكر بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ، وأنهي وليد مهدي مدير المنتخب كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر وكذلك ترتيبات السفر.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.