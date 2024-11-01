من هو أفضل كابتن للجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ساعات تفصلنا عن بداية الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، لذلك يقول عدد من خبراء الفانتازي آرائهم بشأن أفضل كابتن للأسبوع المقبل من البريميرليج.

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "سأختار هالاند ضد فريق بورنموث الذي يلعب بطريقة هجومية، وإذا كنت أملك محمد صلاح (12.7 مليون جنيه إسترليني)، فسيكون على الرادار بالتأكيد، خاصة أنه شارك في 65 في المائة من أهداف ليفربول حتى الآن هذا الموسم".

وأضاف خبير الفانتازيا جياني بوتيس: "مانشستر سيتي ليس بنفس القوة خارج أرضه، كما عانى آرسنال وتشيلسي أمام بورنموث، نعلم أن بورنموث سيحاول الفوز، لكن هذا قد يكون لصالح سيتي، وقد تؤدي مباراة كرة قدم مفتوحة إلى حصول هالاند على شارة القيادة".

وواصل خبير الفانتازي هاري دانييلز: "هالاند وصلاح هما أفضل خيارين لقيادة الفريق، الثنائي يخوض مباريات جيدة على الورق، وأظهر صلاح قدرته على الحصول على نقاط إضافية جيدة من الارتداد الهجومي الفردي، لذا سيكون هو خياري الأول".

وتابعت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "أود أن أمتلك صلاح هذا الأسبوع لكنني لا أرغب في تعيينه قائدا، لذا فمن المرجح أن أترك الأمر لهالاند الذي كانت إحصائياته الأسبوع الماضي مثيرة للإعجاب للغاية".

وأتم خبير الفانتازي براس: "صلاح هو القائد الأفضل هذا الأسبوع، لكن هالاند ليس بعيدًا عنه".

وتبدأ الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي غدا السبت، بلقاء أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد.

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