شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى الجولة الأولى لدوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادى الاهلى تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة سيراميكا المقرر لها غداً باستاد القاهرة في بداية رحلة المارد الأحمر للحفاظ على بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة المرتقبة التي يأمل فيها السويسري مارسيل كولرتحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الفريق في الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسعة الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الاهلى أمام سيراميكا بالجولة الأولى للدوري

مباراة الاهلى وسيراميكا تقام فى الثامنة مساء غد، السبت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري .

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

مواجهة الأهلي حامل اللقب مع سيراميكا تمثل تكرار لمباراة نصف نهائى السوبر المحلى التى أقيمت فى الامارات منذ أيام، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا وفاز الأهلى 2-1.

وفاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وسيراميكا فى الجولة الأولى للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.