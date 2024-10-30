الامارات | رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح تحطيم رقم قياسي جديد بقميص الـ "ريدز" حين يخوض ابن الـ 32 عاماً مع "الريدز" الليلة لقاءً قوياً أمام برايتون في الدور الـ 16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأشار الموقع الرسمي لنادي ليفربول، بأن صلاح على بعد هدفين فقط من الوصول إلى 100 هدف بقميص ليفربول في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ملعب "أنفيلد".

ويتوقع لصلاح مواصلة تألقه مع ليفربول في مواجهة برايتون، وفي حال تمكن من تسجيله لهدفين فأن الفرعون المصري سيصبح ثالث لاعباً بتاريخ الكرة الإنجليزية يحقق هذا الإنجاز (تسجيل 100 هدف في مباريات فريقه خارج الديار)، في إنجازٍ لم يحققه سوى الأسطورتين إيان راش وروغر هانت.