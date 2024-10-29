"تحسبا للظروف".. الغندور يكشف مفاجأة كولر لمواجهة العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن ثلاثي دفاع الأهلي أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، شاركوا في مران الفريق الجماعي أمس استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في كأس الانتركونتنتال.

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإنتركونتيننتال

وقال "الغندور" خلال تقديمه برنامجه على قناة المحور :"الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أكد للجهاز الفني على جاهزية الثلاثي للدفع بهم في مباراة الغد حسب الرؤية الفنية".

وأكمل :" مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، جهز مفاجأة حيث أشرك عمرو السولية في مركز المدافع في المران الأمس لبعض الوقت تحسبًا لأي شئ يحدث لأي لاعب من خط الدفاع".

وأتم تصريحاته: "ياسر إبراهيم ورامي ربيعة يعانون من إجهاد عام بعد مباراتي الأهلي في السوبر المصري وحصلوا على مسكنات بسبب ضغط المباريات وأشرف داري كان يعاني من إصابة في الكاحل".

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