متفوقا على جوراديولا.. مدرب ريال مدريد الأفضل في العالم لعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، جائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2024.

وتفوق المدرب الإيطالي على كل من، تشابى ألونسو مدرب باير ليفركوزن، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين.

أفضل المدربين في العالم 2024

1.كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

2.لويس دي لافونتي - منتخب إسبانيا

3.بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

4.ليونيل سكالوني - منتخب الأرجنتين

5.تشابى ألونسو - باير ليفركوزن

6.جيان بييرو جاسبريني - أتالانتا

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