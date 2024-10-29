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متفوقا على جوراديولا.. مدرب ريال مدريد الأفضل في العالم لعام 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد المدير الفني لنادي ، كارلو أنشيلوتي، جائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2024.

وتفوق المدرب الإيطالي على كل من، تشابى ألونسو مدرب باير ليفركوزن، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين.

أفضل المدربين في العالم 2024

1.كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

2.لويس دي لافونتي - منتخب إسبانيا

3.بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

4.ليونيل سكالوني - منتخب الأرجنتين

5.تشابى ألونسو - باير ليفركوزن

6.جيان بييرو جاسبريني - أتالانتا

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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